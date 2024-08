Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Fachwerkhaus in Freiensteinau - Mieter leicht verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Nieder-Moos. Am Samstagabend (03.08.) ging gegen 21.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises die Meldung über einen Wohnungsbrand in einem Fachwerkhaus in der Straße Zum See ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im 1. Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet. Der 52-jährige Mieter der Wohnung wurde durch den Brand leicht verletzt und mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Die Löscharbeiten dauerten bis 03.00 Uhr an. Anschließend wurde bis etwa 08.00 Uhr eine Brandwache gestellt. Durch den Brand sowie das eingesetzte Löschwasser wurde der gesamte Gebäudekomplex stark beschädigt. Das Fachwerkhaus ist momentan nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Es waren 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem gesamten Gemeindegebiet und Grebenhain vor Ort im Einsatz.

