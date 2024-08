Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag, den 03.08.2024 um 21:57 Uhr setzte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer/in mit seinem/ ihrem LKW zu einem Wendemanöver an. Hierbei fuhr er/ sie rückwärts in entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Seilerweg ein. Im weiteren Verlauf setzte der LKW mit polnischem Anhänger seine Fahrt fort und bog nach links in die Friedloser Straße ein. Beim Einbiegen touchierte er mit seinem Sattelauflieger die sich dort befindliche Ampelanlage. Danach entfernte er/ sie sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro zu kümmern.

Ein entsprechendes Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 - 932-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Ein 20-jähriger junger Mann aus Neuenstein befuhr am 03.08.2024 um 23:47 Uhr mit seinem schwarzen 5er BMW die Carl-Benz-Straße in Bad Hersfeld und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 27 nach rechts in selbige einbiegen. Aufgrund von vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die dort befindliche Schutzplanke. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug des Mannes sowie an der Schutzplanke in Höhe von ca. 5000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK`in Liemen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell