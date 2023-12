Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231218-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Aukrug gesucht

Aukrug ) Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.12.2023 gegen 04:30 Uhr kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Pommernweg in Aukrug. Der unbekannte Täter hebelte mittels unbekannten Hebelwerkzeugs die Hintertür des Hauses auf und verschaffte sich somit Zutritt zum Objekt.

Hier wird der Täter von der Geschädigten überrascht und flüchtete aus dem Einfamilienhaus in unbekannte Richtung. Es wurde nichts entwendet.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Der flüchtende Täter war ca.170 cm groß, männlich, dunkel gekleidet und schlank.

Wer hat zur Tatzeit einen solchen Mann im Bereich Pommernweg in Aukrug gesehen, wem sind ggf. ortsfremde Fahrzeuge zur Tatzeit in Aukrug aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

