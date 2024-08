Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldungen von der Polizeistation Bad Hersfeld

1.) Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Niederaula. Am Samstag (03.08.) befuhr ein 73-jähriger Mann aus Ebersburg gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw VW Polo die B62 in Niederjossa in Richtung Breitenbach a. Herzberg. Am Ortsausgang verlor er nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in einen Vorgarten, wo er mehrere Gegenstände beschädigte und erst an der Hausfassade des dortigen Wohnhauses zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sowie ein Totalschaden am Pkw des Verursachers. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Fahrerlaubnis des Fahrers sichergestellt.

2.) Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln Bad Hersfeld. Eine Polizeistreife wollte Samstag (03.08.) gegen 15.00 Uhr ein auf der B62 fahrendes Fahrzeug in Bad Hersfeld kontrollieren. Ungeachtet der Anhaltesignale beschleunigte der aus Bad Hersfeld stammende 43-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw Renault Megane und versuchte sich erst mit seinem Fahrzeug, danach fußläufig der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte der Fahrzeugführer eingeholt und kontrolliert werden. Der Grund der Flucht war schnell festgestellt. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und gab ebenso an, Marihuana konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Der Pkw wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

