Polizei Bielefeld

POL-BI: Verschiedene Unfallschilderungen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstag, 02.11.2024, kam es an der Kreuzung Welle/ Gehrenberg/ Steinstraße zu einem Unfall mit einer Fußgängerin und einem Audi-Fahrer. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Eine 31-jährige Bielefelderin schilderte bei der Polizei, dass sie gegen 15:20 Uhr zu Fuß die Straße Welle überquert habe. Dabei sei sie von einem Fahrzeug, welches aus der Straße Gehrenberg in die Straße Welle einbog, angefahren worden. Bei dem Unfall sei sie auf die Motorhaube aufgeladen und leicht verletzt worden. Der PKW-Fahrer habe kurz mit ihr gesprochen und dann seine Fahrt fortgesetzt. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden.

Der 56-jährige PKW-Fahrer äußerte, mit seinem Audi auf der Straße Gehrenberg an der Kreuzung aufgrund des stockenden Verkehrs gehalten zu haben. Er habe beabsichtigt nach links in die Straße Welle abzubiegen und dabei die Fußgängerin übersehen. Diese habe er im Bereich der Beine touchiert, so dass sie in Höhe seiner Fahrertür ins Straucheln geraten sei. Auf die Motorhaube sei sie nicht gestürzt. Auf seine Nachfrage habe die Fußgängerin nicht reagiert und sei davon gegangen. An dem Audi entstand kein Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

