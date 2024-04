Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Auto brennt im Garten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Ahlten gegen 1:40 Uhr zu einem Einsatz in die Straße Am Dornbusch in Ahlten gerufen. Dort sollte laut Alarmmeldung ein Auto in einem Garten stehen und brennen.

Als die ersten Einsatzkräfte an der angegebenen Adresse eintrafen, bestätigte sich die Meldung, wobei der PKW bereits fast gelöscht war. Das Feuer war durch Anwohner entdeckt und von diesen bereits mit einem Feuerlöscher bekämpft worden. Von der Feuerwehr wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingesetzt, um das Fahrzeug vollständig abzulöschen und die Karosserie herunter zu kühlen. Im Anschluss wurde die Temperatur mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert und zudem ein Batteriemanagement durchgeführt. Da nach dem Brandbild das Fahrzeug augenscheinlich an zwei unterschiedlichen Stellen angefangen hatte zu brennen, liegt der Verdacht einer mutmaßlichen Brandstiftung nahe. Die Einsatzstelle wurde nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen an die Polizei übergeben. Über die Höhe des entstanden Sachschaden kann keine Auskunft gegeben werden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Ahlten mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, sowie die Polizei.

