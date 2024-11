Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaies im Fokus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Schildesche- Unbekannte erbeuteten zwischen Mittwoch, 06.11.2024, und Sonntag, 10.11.2024, aus mehreren PKW die Geldbörsen der Fahrer.

Ein 52-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Anzeige. Er hatte seinen Audi am Mittwoch gegen 23:00 Uhr auf einem Seitenparkplatz in der Finkenstraße geparkt und bei seiner Rückkehr um 23:59 Uhr den Diebstahl seiner Geldbörse festgestellt. Sein PKW war während seiner Abwesenheit unverschlossen.

Am Freitag, 08.11.2024, parkte ein Bielefelder seinen Ford gegen 13:00 Uhr in der Straße Poggenbrink, nahe der Deciusstraße, am Fahrbahnrand. Während seiner Abwesenheit brach ein Täter den PKW auf und entwendete das darin befindliche Portemonnaie. Eine Zeugin hörte gegen 14:00 Uhr einen lauten Knall, machte aber keine weiteren Beobachtungen. Um 15:00 Uhr bemerkte der Bielefelder den PKW-Aufbruch und benachrichtigte die Polizei.

In der Joseph-Massolle-Straße bemerkte ein 30-jähriger Bielefelder am Freitag um 19:00 Uhr nach kurzer Abwesenheit den Diebstahl seines Portemonnaies aus dem am Fahrbahnrand unverschlossen stehenden VW Golf.

In der Nacht von Samstag, 09.11.2024, 22:50 Uhr, auf Sonntag, 03:20 Uhr, erbeuteten Unbekannte aus einem VW Golf einer 21-Jährigen an der Feilenstraße ebenfalls ein Portemonnaie.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie auch bei nur kurzer Abwesenheit keine Wertsachen im Fahrzeug! Verschließen Sie Ihren PKW auch bei nur kurzer Abwesenheit.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell