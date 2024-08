Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines entwendeten Rollers

Oberhausen - Am Samstag (10.08.2024) kam es zu einem Brand eines Rollers der Marke Rex in einer Tiefgarage in der Schönspergstraße.

Gegen 17.00 Uhr meldeten Anwohner den brennenden Roller in der Tiefgarage. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten stellten bei der Anzeigenaufnahme fest, dass der Roller offenbar kurz zuvor von bislang unbekannten Tätern entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zum Tathergang übernommen. Nach aktuellem Erkenntnisstand wird von Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

