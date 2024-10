Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Erkelenz (ots)

Gegen 10.30 Uhr ereignete sich am 24. Oktober (Donnerstag) an einem Kreisverkehr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zuvor war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der B 57 aus Richtung Autobahn kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Düsseldorfer Straße passierte er ein Fahrzeug, das auf dem Seitenstreifen stand und lenkte seinen Pkw dabei so weit nach links, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Kontakt der linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem eine 44 Jahre alte Erkelenzerin saß. Im weiteren Verlauf verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß im Kreisverkehr mit einem weiteren Wagen zusammen, in dem zwei 40 und 38 Jahre alte Frauen saßen. Die jüngere Frau zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu.

