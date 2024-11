POL-DA: Rüsselsheim: Einsatzkräfte kontrollieren Lastwagen und Sprinter / Zahlreiche Verstöße geahndet

Darmstadt (ots) - Nachdem zwei 36 Jahre alte Männer am frühen Mittwochmorgen (13.11.) versucht haben einen schwarzen BMW im Heimstättenweg zu entwenden, müssen sie sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der Wagenbesitzer alarmierte gegen 4 Uhr die Polizei, als er das kriminelle Duo in seinem Auto sitzen sah, die nach aktuellem Stand versucht haben, ...

