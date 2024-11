Rüsselsheim (ots) - Auf ein Einfamilienhaus im Stadtteil Haßloch hatten es Kriminelle im Laufe des Dienstags (12.11.) abgesehen. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert und der Einbruch in das Anwesen in der Feuerbachstraße gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die bislang noch unbekannten Täter durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das ...

