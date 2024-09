Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Pedelec vor Freibad entwendet - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag wurde vor dem Freibad "Neckarhalde" in Heilbronn ein hochwertiges E-Bike entwendet. Das schwarze Fahrrad mit blauen Akzenten wurde vom Eigentümer gegen 14 Uhr an einem Fahrradständer mittels Schloss gesichert. Als der Mann gegen 16.30 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Brackenheim: Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Freitagnachmittag wurde ein Autofahrer in Brackenheim angehalten, der sich unter dem Einfluss von THC befand. Die Polizei kontrollierte den 22-Jährigen gegen 15.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße. Hier konnten deutliche Anzeichen auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Er musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenaus begleiten und hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Neckarsulm: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Samstagmorgen kam es in der Carmauxstraße in Neckarsulm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Fahrzeugführer drei geparkte Autos beschädigte und anschließend einfach weiterfuhr. Gegen 9.15 Uhr war der Mann mit seinem BMW in Richtung der Binswanger Straße unterwegs und streifte die geparkten Fahrzeuge. Obwohl hierbei die Vordersachse seines Pkw brach, setzte er seine Fahrt im Anschluss fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An der Einmündung zur Binswanger Straße musste der 35-Jähriger schließlich verkehrsbedingt warten und konnte durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei an der weiteren Flucht gehindert werden. Der Grund des Fluchtversuchs lag vermutlich darin, dass der Mann völlig betrunken war. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille an. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro.

Gundelsheim: Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Samstags ereignete sich in der Gartenstraße in Gundelsheim ein Vorfall mit exhibitionistischen Handlungen. Ein Mann entblößte sich gegen 1.20 Uhr vor zwei Frauen im Alter von 19 und 43 Jahren und lief diesen zeitweise hinterher. Nachdem eine der beiden Frauen den Notruf wählte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke und eine Jeanshose. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Flein: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße in Flein eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei Weinsberg sucht nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht auf Recyclinghof gesucht

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Recyclinghof in Neckarsulm-Obereisesheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer stieß um kurz nach 16 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen eine 64-jährige Fußgängerin, die dabei leicht verletzt wurde. Nach einer kurzen Unterhaltung entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Mann wird folgt beschrieben: Älterer Mann, dünne Statur, graue Haare, circa 1,65 Meter groß, trug ein helles Hemd. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine Mercedes A oder B-Klasse gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

A6/Neckarsulm: Pkw mit Wohnanhänger nach Verkehrsunfall gesucht

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm ein Unfall bei dem ein Wohnwagengespann rückwärts gegen ein Wohnmobil rollte. Gegen 15.50 musste eine 67-Jährige mit ihrem Wohnmobil zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Neckarsulm in Fahrtrichtung Stuttgart staubedingt halten. Ein vor ihr befindlicher Pkw mit Wohnwagen geriet hierbei ins Rollen und kollidierte mit ihrem Fahrzeug. Hierbei wurde der Frontbereich des Fiat der Frau erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Wohnwagengespanns, welcher den Unfall eventuell nicht bemerkte, setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Am Wohnwagen des Verursachers war ein Fahrradheckträger mit blauer Plane angebracht. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in WG-Zimmer - Zeugen gesucht

Am Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein WG-Zimmer in Heilbronn ein. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Zimmern einer Wohngemeinschaft in einem Mehrfamilienhaus in der Schauffelenstraße. Hieraus wurden Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Außerdem wurde ein parkender Wohnwagen im Innenhof des Gebäudes aufgebrochen. Ob hieraus etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schauffelenstraße gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell