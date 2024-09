Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Rappach: Fahrzeug vor Haus gestohlen

Vermutlich durch Überwinden der Keyless-Go-Funktion entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag einen Audi A6 in Bretzfeld-Rappach. Der Besitzer bemerkte gegen 0.20 Uhr, dass sein Auto vor dem Haus gestartet wurde. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich jedoch im Haus. Zwei Männer stiegen in das Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Männer wird als kräftig und groß beschrieben. Gegen 1.15 Uhr konnte ein verdächtiges Fahrzeug auf der Bundesstraße 19 in Richtung Schwäbisch Hall Höhe Hohebuch im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Die Insassen flüchteten mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass eine Verfolgung nicht mehr möglich war. Ob es sich dabei um das Tatfahrzeug handelte ist Gegenstand der Ermittlungen. Der entwendete Audi A6 Avant konnte später im Bereich Künzelsau-Weckhof am Straßenrand aufgefunden werden. Das Kriminalkommissariat Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Neuenstein: Kollision im Kreuzungsbereich

Eine Leichtverletzte und rund 27.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen bei Neuenstein. Der 68 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz Vito war gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße 2386 von Mangoldsall in Richtung Wolmuthausen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Fiat Punto auf der Landesstraße 1051 von Kirchensall in Richtung Neufeld. An der Kreuzung der beiden Straße missachtete der 68-Jährige vermutlich die Vorfahrt der Frau und es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedes wurde dadurch nach rechts in ein Feld abgewiesen und kam nach rund 20 Metern zum Stehen. Der Fiat wurde um 180 Grad gedreht und kam im Bankett zum Stillstand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Dörzbach: 5.000 Euro Schaden nach Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Sonntagvormittag zu einem Brand auf einem Balkon in Dörzbach. Bei der Bedienung eines Gaskochers kam es beim Anschließen an eine Gasflasche zum Brand. Aufgrund der Flammenentwicklung war ein Abdrehen nicht mehr möglich und die Löschversuche scheiterten. Das Feuer konnte letztendlich durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro am Balkongeländer und den Fliesen. Verletzt wurde niemand.

Forchtenberg: Fünf Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Pkws kollidierten am Samstag gegen 11 Uhr im Bereich Forchtenberg, wodurch mehrere Personen verletzt wurden. Der 22 Jahre alte Fahrer eines VW Polo fuhr vom "Schießhof" in Richtung Landesstraße 1045. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 35-Jähriger mit seiner Familie in einem VW Touran auf der Landesstraße 1045 von Sindringen in Richtung Ernsbach. Der Polo-Lenker wollte nach links in Richtung Sindringen auf die Landesstraße fahren und übersah dabei vermutlich den Touran. Es kam zum Unfall bei dem drei Insassen des Touran und zwei Insassen des Polos leicht verletzt wurden. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 22-Jährigen ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

