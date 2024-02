Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer greift Radfahrer nach Verkehrsunfall an | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch, 28. Februar, einen Radfahrer auf dem Rennbahnweg in Hehn angefahren. Anschließend hielt der Mann an, stieg aus und griff den 70-Jährigen an. Danach flüchtete der Autofahrer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhren der 70-Jährige und seine Frau gegen 16.20 Uhr auf Fahrrädern den Rennbahnweg in Fahrtrichtung Am Kuhbaum entlang. Hinter ihnen befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Autofahrer in einem Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen. Da der Weg nicht ausreichend Platz geboten habe, sei der Fahrer über einen längeren Zeitraum hinter dem 70-Jährigen und seiner Begleitung hergefahren. Dabei soll der Mann sehr nah aufgefahren sein und habe immer wieder die Motordrehzahl hochdrehen lassen. Da sich die Radfahrer bedrängt fühlten, versuchten sie, auf Höhe der Einmündung zum Rennbahnweg in Richtung Hehn, den Autofahrer vorbei zu lassen. In diesem Moment habe der Mann beschleunigt und den 70-Jährigen touchiert, der daraufhin gestürzt sei. Nach einigen Metern habe der Autofahrer angehalten und sei ausgestiegen. Dann sei der Mann zu dem 70-Jährigen hingelaufen und habe diesen unvermittelt geschlagen und getreten. Anschließend sei der Unbekannte wieder in das Auto gestiegen und in Richtung Am Kuhdamm geflüchtet. Der 70-Jährige erlitt durch den Sturz und den Angriff leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Seine Haarfarbe wird als dunkel- bzw. mittelblond beschrieben und sein Erscheinungsbild wirkte mitteleuropäisch. Außerdem trug er einen Dreitagebart.

Die Polizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell