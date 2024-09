Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 525

Nach einem Frontalzusammenstoß am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 525 bei Mosbach musste eine 58-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war gegen 17 Uhr mit ihrem Mercedes von Mosbach in Richtung Lohrbach unterwegs, als ihr am Beginn einer Kurve der VW eines 36-Jährigen entgegenkam. Der Mann geriet aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden daraufhin gegen die Leitplanke geschleudert, wo sie zum Stillstand kamen. Beide Autofahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Totalschäden an beiden Fahrzeugen werden ersten Schätzungen nach mit rund 18.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der nachfolgenden Reinigungsmaßnahmen musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Adelsheim: Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Ein 18-Jähriger musste am Samstag seinen Führerschein abgeben, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Unfall verursachte. Der junge Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Opel auf dem Gemeindeverbindungsweg von Adelsheim in Richtung Hergenstadt unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Opel geriet in den Straßengraben und kollidierte mit dem Zaun einer Pferdekoppel, woraufhin sich das Auto überschlug. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da sich bei der Unfallaufnahme die Hinweise verdichteten, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde mit ihm ein Test durchgeführt, der positiv auf THC verlief. Der Opel-Fahrer musste daraufhin seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

