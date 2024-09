POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mulfingen: Pkw brennt nach Unfall aus

Ein Zeugin meldete dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsdiums Heilbronn mittels Notruf kurz nach 16.30 Uhr einen silbernen Renault Clio, der auf dem Parkplatz merkwürdige Kreise fahren würde. Die Notruferin sprach den Pkw-Lenker auf sein seltsames Tun an und verwies ihn des Plat-zes. Dieser Aufforderung kam er auch nach. Kaum war dies jedoch geschehen fuhr er außerhalb des Parkplatzes in den Graben und prallte gegen einen Baum. Die Ereignisse überschlugen sich daraufhin, denn unmittelbar darauf fing der Pkw Feuer und brannte vollständig aus. Eine größere Rauchsäule stieg in den Himmel und war weithin sichtbar. Auf Grund des zunächst angenommenen Ausmaßes wurde der Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen, sowie ein größeres Aufgebot der Feuerwehr zur Unfallstelle ent-sandt. Die 3 Insassen, zwei Männer und eine jüngere Frau, im Alter von 36, 37 und 23 Jahren konn-ten sich glücklicherweise selbst und unverletzt aus dem Pkw retten. Schnell wurde klar, was wohl zu dem Unfall und dem merkwürdigen Verhalten des 36-Jährigen Clio-Lenkers beigetragen hat. Der Mann war stark alkoholisiert und musste den Polizeibeamten zur Blutprobe folgen. Dabei kam auch heraus, dass er noch einen Haftbefehl und eine größere Geldstrafe offen hatte. Diese dürfte er wohl nicht begleichen können, so dass ihn eine Freiheitsstrafe erwarten dürften. Mit der Unfallaufnahme wurde das Polizeirevier Künzelsau beauftragt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940/9400 zu melden.

