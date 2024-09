Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Hohenlohe-Kreis vom Sams-tag, 31.08.2024

Heilbronn (ots)

Hohenlohe-Kreis

Forchtenberg: tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße

Am späten Samstagabend kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei welchem ein 11-jähriger Radfahrer ums Leben kam. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Gottfried-Müller-Straße im Industriegebiet Forchtenberg in nördliche Richtung. Am Ende der Straße wollte der 11-Jährige außerorts die L 1045 überqueren und wurde dabei von einem von links kommenden Pkw, der in Richtung Weißbach unterwegs war, erfasst. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachten angeordnet. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme und Erstellung des Gutachtens bis gegen 00.50 Uhr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden i.H.v. 32.000 EUR.

Michael Kordmann

