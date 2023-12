Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Trickdiebstahl - Falscher Polizeibeamter klingelt an der Tür und stellt 20.000 Euro Bargeld sicher - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (22.12.2023) ist es in der Niendorfer Straße in Garstedt zu einem Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen klingelten zwei vermeintliche Polizeibeamte an der Wohnungstür einer über 80-jährigen Rentnerin.

Mit dem Hinweis, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, fragten die Männer die Geschädigte nach Wertgegenständen, die sie anboten in Verwahrung zu nehmen. Zu diesem Zweck ließ die Rentnerin die Männer in ihr Haus, die dann Bargeld Höhe von 20.00 Euro "sicherstellten" und das Haus im Anschluss schnell verließen.

Nachdem der Norderstedter das dann merkwürdig vorkam, verständigte sie die Polizei.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Beschuldigten in Garstedt gesehen haben.

Beide Personen werden als männlich und mit einer Körpergröße von 180 - 190 cm beschrieben. Während ein Täter von kräftiger Statur war, wird der andere als sportlich beschrieben. Beide Personen trugen eine graue Jacke und graue Hose.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

Die Polizei gibt nachfolgende Hinweise:

-Polizisten und Staatsanwälte fragen am Telefon niemals nach Wertgegenständen. -Auch an der Haustür wird sich die Polizei niemals nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen. -Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen oder Anfragen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.

Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Anrufen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden (Bad Segeberg 04551 884-2141, Pinneberg 04101 2020).

Dort erhalten vermeintliche Opfer, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter örtlicher Geldinstitute, entsprechende Hinweise. Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

sowie der Internetpräsenz der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ unmittelbar zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell