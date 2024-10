Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Autos

Erfurt (ots)

In Erfurt fuhr Montagnachmittag ein betrunkener Fahrer gegen zwei Autos. Der 52-Jährige hatte zunächst beabsichtigt, mit seinem Renault, aus einer Parklücke auszuparken. Dabei stieß er bereits an ein anderes Auto, verursachte aber keinen Schaden. Als er dann jedoch beschloss in einer anderen Parklücke erneut einzuparken, fuhr er an einen Opel und hinterließ an diesem Dellen an der Tür und dem Kotflügel. Er verursachte damit einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Kurze Zeit später fuhr der 52-Jährige davon. Die Polizei stellte den Mann und sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarkts fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille hat. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (SE)

