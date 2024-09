Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf dem E-Scooter

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt geriet in der Nacht zu Sonntag ein E-Scooter-Fahrer in das Visier der Polizei. Der 27-Jährige war mit dem elektrischen Zweirad in der Andreasstraße unterwegs gewesen, als die Polizei ihn stoppte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 1,2 Promille an. Damit war die Fahrt beendet und der 27-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (SE)

