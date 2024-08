POL-NOM: Bei Motorradunfall schwer verletzt

Uslar (ots) - USLAR-SCHÖNHAGEN (ke) Wiesengrund, 09.08.2024, 03:02 Uhr Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos einen schwarzen 5er BMW eines 40-jährigen aus einem Uslarer-Ortsteil zu entwenden. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

