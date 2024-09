LPI-EF: Einbruch in Tattoostudio

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Freitag stahlen Diebe einen Oldtimer. Das BMW 325i Cabriolet in grün metallic war am Spielbergtor in Erfurt abgestellt. Auf noch unbekannte Art und Weise starteten die Langfinger den Motor des Fahrzeugs. Anschließend flohen sie mit ihrer Beute im Wert von etwa 25.000 Euro. Als der Eigentümer Freitagmorgen zu seinem Auto zurückkehren wollte, war dieses verschwunden. Die Polizei wurde hinzugerufen und hat die Ermittlungen wegen des besonders ...

