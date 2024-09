LPI-J: Schrott als Diebesgut

Jena (ots) - Als ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dornburger Straße einen anderen Mieter kurz vor 17 Uhr am Mittwoch zur Ruhe ermahnen wollte, war mit diesem kein Gespräch möglich. Der 41-jährige Ruhestörer öffnete nach dem erfolgten Einlassbegehren die Tür und ging seinem Gegenüber unvermittelt an. Hierbei wurde das T-Shirt des 53-Jährigen zerrissen und er erlitt Verletzungen an der Hand. Der ...

