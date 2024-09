Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermahnung mündet in Angriff

Jena (ots)

Als ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dornburger Straße einen anderen Mieter kurz vor 17 Uhr am Mittwoch zur Ruhe ermahnen wollte, war mit diesem kein Gespräch möglich. Der 41-jährige Ruhestörer öffnete nach dem erfolgten Einlassbegehren die Tür und ging seinem Gegenüber unvermittelt an. Hierbei wurde das T-Shirt des 53-Jährigen zerrissen und er erlitt Verletzungen an der Hand. Der 41-Jährige muss sich nunmehr strafrechtlich wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verantworten.

