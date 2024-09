LPI-J: Ohne Kennzeichen

Weimar (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW die B7, aus Richtung Erfurt kommend, in Fahrtrichtung Schöndorf. Kurz nach dem Abzweig Ettersburger Straße querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Während an dem Pkw lediglich leichter Sachschaden entstand, blieb das Reh verletzt auf der Fahrbahn liegen und musste schließlich durch den hinzugerufenen Jagdpächter erlöst werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

