Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wegen Pflichtversicherungsverstoß aufgefallen mit weiteren Folgen!

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Am Nachmittag des 16.11.2024 stellte eine Streifenbesatzung in Mühlhausen am Petriteich einen E-Scooter fest. An diesem war ein schwarzes Versicherungskennzeichen von 2023 angebracht. Die Kontrolle des polizeibekannten 30-jährigen Fahrers ergab, dass dieser nicht nur ohne Pflichtversicherung, sondern auch unter Einfluß von Drogen unterwegs war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt und die entsprechenden Anzeigen aufgenommen. Der E-Scooter wurde zur weiteren Prüfung sichergestellt.

