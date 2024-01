Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Mehrere Fahrzeuge eingeschlagen- Tatverdächtiger festgenommen

Friedberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 24. Januar, beschädigten Unbekannte mehrere Autos, die in der Bahnhofstraße sowie in den Straßen Vorstadt und Neustadt parkten. Die Polizei ermittelt derzeit in zehn Fällen wegen Sachbeschädigung oder Diebstahl aus Kraftfahrzeug, wobei noch nicht in allen Fällen abschließend feststeht, ob aus den Autos etwas fehlt. Hinzu kommt eine Sachbeschädigung an einem Kiosk.

Bekannt geworden waren die Fälle durch einen Zeugen, der sich gegen 1.40 Uhr bei der Polizei gemeldet hatte, da sein Auto offenstand und er einen Diebstahl vermutete. Eine Polizeistreife stellte vor Ort mehrere beschädigte Fahrzeuge fest und konnte eine tatverdächtige Person in der Nähe vorläufig festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 19-jährigen Marokkaner, der derzeit in einer Büdinger Flüchtlingsunterkunft lebt. Die Polizeibeamten fanden bei ihm Gegenstände, bei denen es sich derzeitigen Ermittlungen zufolge um Diebesgut aus drei verschiedenen PKW handelt. Ob der Mann auch für die anderen Sachbeschädigungen und Diebstähle verantwortlich sein könnte, werden die nun laufenden und noch andauernden Ermittlungen zeigen. Derzeit befindet sich der Mann noch im Polizeigewahrsam, eine Vorführung beim Amtsgericht Büdingen ist für Donnerstag, 25. Januar, geplant.

