LPI-NDH: Sprinter in Arenshausen geklaut

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 15.11.2024 / 19:30 Uhr bis 16.11.2024 / 11:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Sportlerheime ein. In Heuthen / Willer wurde dazu ein Fenster aufgehebelt und das Objekt betreten. Im Innenbereich brachen die Täter eine Tür auf und entwendeten eine Kasse mit etwa 300,-EUR Bargeld. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert. In der Geisledener Klingelstraße wurde ...

