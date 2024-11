Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen für Verkehrsverstöße in Nordhausen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 17:45 Uhr beging ein turkmenischer Fahrzeugführer eines Skoda Fabia mit polnischer Zulassung in Nordhausen im Bereich der Grimmelallee bis zu Brücke der Einheit mehrer Verkehrsverstöße, die zur einigen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer sowie zu einem verletzten Fahrgast in der Straßenbahn führte. Der Turkmene verließ den Parkplatz Norma am Grimmel in Richtung Grimmelalle ohne eingeschaltetes Abblendlicht. An der Kreuzung zur Grimmelalle missachtete der Skodafahrer die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn, welche eine Notbremsung durchführung mussten. Hierbei wurde ein bisher noch unbekannter Fahrgast in der Straßenbahn leicht verletzt. In der Folge fuhr der Turkmene weiter ohne Abblendlicht in Richtung Brücke der Einheit auf die Grimmelalle auf, wobei im Kreuzungsbereich am Grimmel mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrt des turkmenischen Bürgers konnte kurz darauf durch Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen beendet sowie Folgemaßnahmen eingeleitet werden.

In diesem Zusammenhang benötigen die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen noch Zeugen bzw. geschädigte Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Turkmenen beeinträchtigt, gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Insbesondere der verletzte Fahrgast aus der Straßenbahn wird gebeten, sich bei der Polizei für weitere Ermittlungen zu melden.

