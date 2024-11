Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: verbasteltes Moped Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 16.11.2024 / 17:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Heiligenstädter Bahnhofstraße den 15jährigen Führer eines Moped Simson S 51. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Moped bauliche Veränderungen vorgenommen wurden, die eine Leistungssteigerung zur Folge hatten. Der junge Mann war aber nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnisklasse. Das Moped wurde sichergestellt, der Jugendliche an seine Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, den Halter des Mopeds eine wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell