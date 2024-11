Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großes Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Thüringen

Bild-Infos

Download

Birkungen (ots)

In der Kirche St. Johannes der Täufer findet am 7. Dezember um 17 Uhr ein Benefiz-Weihnachtskonzert statt. In der großen Besetzung wird das Polizeiorchester Thüringen zu weihnachtlichen Klängen sein Publikum verzaubern und in die besinnliche Vorweihnachtszeit führen. Die Adventszeit findet so einen Höhepunkt im festliche Ambiente in Birkungen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung für jedermann frei.

Im Rahmen der Veranstaltungen werden Spenden für einen gemeinnützigen Zweck gesammelt. Herr Pfarrer Wagenführ und das Polizeiorchester Thüringen, um seinen Dirigenten Christian Beyer, heißen ihre Gäste herzlich willkommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell