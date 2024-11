Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Sportlerheime

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 15.11.2024 / 19:30 Uhr bis 16.11.2024 / 11:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Sportlerheime ein.

In Heuthen / Willer wurde dazu ein Fenster aufgehebelt und das Objekt betreten. Im Innenbereich brachen die Täter eine Tür auf und entwendeten eine Kasse mit etwa 300,-EUR Bargeld. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert. In der Geisledener Klingelstraße wurde ebenfalls ein Fenster aufgehebelt. Die Täter durchsuchten den Innenbereich, richteten Sachschaden in Höhe von 1.500,-EUR an und verließen das Objekt augenscheinlich ohne Beute. Ein weiteres angegriffenes Objekt wurde in der Geismarer Bahnhofstraße festgestellt. Auch in diesem Fall hebelten die Täter wieder ein Außenfenster auf und betraten das Objekt. Im Innenbereich wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Eine aufgefundene Geldkassette mit 150,-EUR Bargeld nahmen die Täter mit. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 1.600,-EUR geschätzt. Das Sportlerheim in Großbartloff / Kirchgasse hatte ebenfalls ungebetenen Besuch. Die Täter hebelten auch hier wieder ein Fenster auf und betraten das Objekt. Im Innenbereich wurden zwei Türen aufgehebelt und Bargeld (ca. 300,-EUR) sowie Spirituosen im Wert von 120,-EUR entwendet. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert.

Spurenlage und Begehungsweise lassen vermuten, dass es sich hierbei um ein und dieselben Täter handeln könnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell