POL-HX: Fahrräder suchen ihre Besitzer

Höxter (ots) - Am Montag, 21. Oktober, gegen 23:00 Uhr, führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 64 in Höxter-Godelheim durch und stellte dabei einen erschreckenden Geschwindigkeitsverstoß fest. Ein 25-jähriger Fahrer aus Brakel wurde mit seinem VW mit einer Geschwindigkeit von 138 km/h gemessen, während an dieser Stelle lediglich 70 km/h ...

mehr