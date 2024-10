Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geschwindigkeitskontrolle auf der B 64: 25-Jähriger rast mit 138 km/h durch die Nacht

Höxter (ots)

Am Montag, 21. Oktober, gegen 23:00 Uhr, führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 64 in Höxter-Godelheim durch und stellte dabei einen erschreckenden Geschwindigkeitsverstoß fest. Ein 25-jähriger Fahrer aus Brakel wurde mit seinem VW mit einer Geschwindigkeit von 138 km/h gemessen, während an dieser Stelle lediglich 70 km/h erlaubt sind. Der Fahrer hatte offensichtlich nicht mit der nächtlichen Kontrolle gerechnet. Für seinen Verstoß muss er nun mit einem Bußgeld von 600 Euro rechnen und wird seinen Führerschein für zwei Monate abgeben müssen. Insgesamt wurden innerhalb einer Stunde an der Kontrollstelle 11 Fahrzeuge überprüft. Von diesen erhielten 10 Fahrer einen Bußgeldbescheid. Davon erwarten mindestens zwei Verkehrsteilnehmer ebenfalls ein Fahrverbot. Die Polizei weist darauf hin, dass Geschwindigkeitskontrollen auch zu später Stunde durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und riskantes Fahrverhalten zu ahnden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell