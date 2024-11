Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter kollidierte gestern Nachmittag in der Waisenhausstraße mit einer 66-jährigen Fußgängerin. Offenbar übersah der Fahrzugführer diese beim Rückwärtsfahren. Die 66 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell