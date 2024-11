Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: 62-Jähriger dreht Kreise auf Parkplatz und landet im Graben

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, landete ein 62-Jahre alter Toyota-Lenker am Donnerstag (14.11.2024) gegen 22.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville im Graben. Der 62-Jährige drehte mit dem Pkw Kreise auf dem Parkplatz, als schließlich ein Bordstein im Weg war, den er überfuhr. In der Folge landete der Pkw in einem Graben zwischen zwei Parkplatzreihen und konnte nicht mehr fortbewegt werden.

Der 62-jährige wollte sich dann zu Fuß von der Örtlichkeit entfernen. Glücklicherweise beobachteten mehreren Zeugen die Situation und verständigten umgehend die Polizei. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurden ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 2,3 Promille ergab. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Sachschaden an dem Toyota wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell