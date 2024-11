Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (12.11.2024), 10:00 Uhr und Donnerstag (14.11.2024), 07:55 Uhr kam es in der Uhlandstraße in Besigheim-Ottmarsheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, durch welches sie in das Innere gelangten. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet.

Zu einem Einbruchsversuch kam es am Mittwoch (13.11.2024) gegen 18:30 Uhr in der Straße "Marderweg", ebenfalls in Besigheim-Ottmarsheim. Zum Tatzeitpunkt befand sich der Hausbewohner im Obergeschoss, als er für Ihn nicht zuordenbare Geräusche vernahm. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass einer der Rollläden hochgeschoben worden war und eine Scheibe des doppelverglasten Fensters zerstört wurde. Die bislang unbekannten Täter gelangten nicht in das Gebäude.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an Hinweise.Kripo.Ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell