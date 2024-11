Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Brand in Hochhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag (14.11.2024) in die Schönbuchstraße in Gärtringen aus, nachdem gegen 13.00 Uhr in einem Hochhaus eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand in einer der Wohnungen gekommen war. Während eine 33-Jährige in der betroffenen Wohnung leichte Verletzungen erlitt, konnten den bisherigen Erkenntnissen zufolge alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Für den Zeitraum der Löschmaßnahmen wurden diese in einem Gemeindehaus untergebracht und betreut. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig bekämpfen, die Wohnung bleibt jedoch bis auf weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 100.000 Euro belaufen. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen zurück in ihre Wohnungen.

