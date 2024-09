POL-PPTR: Zwei weitere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen

Trier (ots) - Zwischen Mittwoch, den 4. September, 14:30 Uhr, und Donnerstag, 5. September, 18:49 Uhr, brachen unbekannte Täter erneut vier Fahrzeuge im Stadtgebiet auf. In allen Fällen wurden Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Die Tatorte befanden sich in der Paulinstraße, Thyrsusstraße, Am Beutelweg und in der Thebäerstraße. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, ...

