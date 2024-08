Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Heute Morgen kam es im Rehestädter Weg gegen 09.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 72-Jähriger mit seinem VW die K 13 in Richtung Arnstadt. Kurz vor dem Ortseingang überholte er offenbar in einer Linkskurve einen VW ohne den Gegenverkehr zu beachten. Er kollidierte seitlich mit dem VW, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Multicar zusammen. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Der 72-jährige VW-Fahrer blieb leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 27.000 Euro. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt. (ah)

