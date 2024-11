Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 83-Jähriger von Unbekanntem ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter wegen Raubes.

Ein 83-Jähriger fuhr am Mittwoch (13.11.2024) gegen 17.50 Uhr mit der Buslinie 766 vom Busbahnhof Böblingen nach Weil der Stadt. Im Bus zählte der Senior Bargeld ab und verstaute dieses in seiner Hosentasche. Gegen 18.30 Uhr stieg er am Bahnhof Weil der Stadt aus dem Bus aus und begab sich zu Fuß in Richtung Schießrainweg. Dort angekommen, umklammerte ein noch unbekannter Mann den Senior plötzlich von hinten und riss ihn zu Boden. Nachdem der Täter gezielt das Bargeld aus der Hosentasche des Geschädigten genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war mit einer blauen oder grauen Hose, möglicherweise einer Jeans, bekleidet und trug eine dunkle Schildmütze.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zur Verfügung.

