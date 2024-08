Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sitzungshaft für 42-Jährigen

Halberstadt (ots)

Ein alkoholisierter Mann, der sich am Donnerstag, den 1. August 2024, gegen 16:45 Uhr liegend im Hauptbahnhof Halberstadt befand, erregte damit die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Deutschen und glichen seine Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei ab. So kam heraus, dass das Amtsgericht Chemnitz den 42-Jährigen seit März 2024 per Sitzungshaftbefehl suchte. Hintergrund ist, dass der Angeklagte einer gefährlichen Körperverletzung seiner Hauptverhandlung, welche im Februar dieses Jahres anberaumt war, trotz ordnungsgemäß ergangener Ladung, unentschuldigt fernblieb. Der Sitzungshaftbefehl dient der Durchführung der Hauptverhandlung. Entsprechend eröffneten die Beamten den Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn mit zur Dienststelle und kontaktierten die ausschreibende Behörde. Letztendlich wurde er am heutigen 2. August einer Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Halberdstadt vorgeführt. Die Richterin bestätigte den Haftbefehl, so dass der Mann an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Hier wird er bis zu seiner Hauptverhandlung verbleiben.

