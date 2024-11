Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (13.11.2024) kam es zwischen 05:50 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich der Schwieberdinger Straße und der Steinbeisstraße in Ludwigsburg zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen im Bereich einer Firmeneinfahrt ordnungsgemäß geparkten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell