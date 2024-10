Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lagerhalle

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Montagmorgen, 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände eines Kraftfahrzeugbetriebes in der Straße "An der Gromauer" in Eisfeld. Dort drangen die Täter gewaltsam in eine Lagerhalle sowie in zwei, auf dem Gelände abgestellte und extra gesicherte, Container ein und stahlen eine unbekannte Anzahl an Glühbirnen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird aktuell geprüft. Es entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zu dem in der Nähe entwendeten Bagger (s. Pressemitteilung "Minibagger entwendet"). Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen in diesem Bereich geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0259452/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

