Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gärtringen: Unfallflucht im Bereich der Anschlussstelle

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (13.11.2024) ereignete sich gegen 06.50 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Gärtringen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr den linken Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Gärtringen in Richtung der Bundesstraße 14. Ein 24-jähriger Mercedes-Lenker war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Vermutlich ohne den Fahrstreifenwechsel anzukündigen, scherte der Unbekannte knapp vor dem 24-Jährigen ein, woraufhin dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Ein 33-jähriger Seat-Lenker, welcher hinter dem 24-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und touchierte dessen Heck. Ein 40-jähriger, der hinter dem Seat-Lenker fuhr, kollidierte im Anschluss mit dem Seat. Der unbekannte Fahrzeuglenker flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Sowohl der Seat des 33-Jährigen als auch der Mercedes des 40-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell