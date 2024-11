Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Mittwoch (13.11.2024), gegen 10:35 Uhr, ein Verkehrsunfall in der Hildrizhauser Straße in Herrenberg. Eine 81-jährige Pkw-Lenkerin wollte mit ihrem Mercedes in eine Hofeinfahrt fahren. Plötzlich beschleunigte der Mercedes und prallte zunächst gegen einen in der Einfahrt geparkten BMW, der durch die Wucht des Aufpralls gegen ein Garagentor geschoben wurde. Der Mercedes der 81-Jährigen wurde wiederum nach rechts abgewiesen, wo er gegen einen geparkten Ford stieß und mit einem Fahnenmast kollidierte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

