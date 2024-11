Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Gefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (13.11.2024) gegen 17:20 Uhr kam es an der Kreuzung der Oscar-Walcker-Straße und der Schönbeinstraße im Ludwigsburger Westen zu einem Unfall. Eine 73-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die Oscar-Walcker-Straße aus Richtung der Schwieberdinger Straße kommend, als ein bislang unbekannter PKW-Lenker aus der Schönbeinstraße herausfuhr. Vermutlich übersah der Unbekannte die Mercedes-Fahrerin und nahm ihr in der Folge die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Unbekannte machte sich indes davon. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

