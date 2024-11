Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar/BAB 81: Unbekannter nach Unfall zu Fuß geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lenker eines VW Golf fuhr am Donnerstag (14.11.2024) gegen 00.35 Uhr die Landesstraße 1138 von Ludwigsburg kommend in Richtung Freiberg am Neckar entlang. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Unbekannte geradeaus über die Mittelinsel eines dortigen Kreisverkehrs und kam auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen. Zeugenangaben zufolge flüchtete der Fahrer anschließend zu Fuß in Richtung Freiberg am Neckar und ließ den beschädigten VW zurück. Es soll sich um einen 40 bis 50 Jahre alten, etwa 190 cm großen Mann mit dunklem Vollbart gehandelt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze, einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer Jeans. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen bislang ohne Ergebnis. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Kurz zuvor, mutmaßlich gegen 00.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 ein Vorfall, bei dem derselbe Pkw-Fahrer beteiligt gewesen sein könnte. Ein Sattelzuglenker fuhr an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd in Richtung Heilbronn auf die Bundesautobahn 81 auf, als er von einem noch unbekannten VW-Golf-Lenker überholt wurde. Der Unbekannte fuhr dann unmittelbar vor den Lkw und bremste diesen aus, sodass der Lkw-Fahrer nach links ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dieses Vorgehen wiederholte der unbekannte VW-Fahrer ein weiteres Mal, ehe er die BAB 81 an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord wieder verließ. Auch hierzu werden Zeugen gesucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell