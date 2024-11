Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Wohnungseinbrecher schlagen zweimal zu

Ludwigsburg (ots)

Ein großer Schreck für Schreck für Anwohner des Ortsteils Münchingen: Zwischen Dienstag (12.11.2024), 16:30 Uhr und Mittwoch (13.11.2024), 07:30 Uhr waren unbekannte Einbrecher in der Adlerstraße am Werk. Hier wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, wodurch die Täter ins Haus gelangten und sämtliche Schränke durchwühlten. Zu einem möglichen Diebesgut ist noch nichts bekannt. Der Sachschaden wird auf circa 500,- Euro geschätzt.

Etwas näher eingegrenzt werden kann der Tatzeitraum eines weiteren Wohnungseinbruchs im gleichen Ortsteil. An einem Wohnhaus in der Nelkenstraße wurde ebenfalls am Dienstag (12.11.2024), zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, von unbekannten Tätern ein Fenster aufgehebelt. Nach Hineinklettern wurden im Erdgeschoss sämtliche Schränke durchwühlt. Erbeutet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck in vierstelligem Gesamtwert. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Ob es sich in beiden Fällen möglicherweise um die gleichen Täter gehandelt hat, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

