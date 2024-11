Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Unfall mit 165.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (11.11.2024) kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 77-jährigen Hyundai-Fahrerin und einem 21-jährigen Porsche-Fahrer. Die 77-Jährige befuhr die Landesstraße 1115 von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kommend in Fahrtrichtung Besigheim-Ottmarsheim und ordnete sich an der Lichtzeichenanlage zum Abbiegen in die Großbottwarer Straße ein. Der 21-Jährige befuhr die L 1115 in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstelle und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah die 77-Jährige während ihres Abbiegevorgangs wahrscheinlich das gelbe Blinklicht für Linksabbieger, weshalb es zum Unfall zwischen ihr und dem 21-Jährigen kam. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Die 77-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. In Folge des Unfalls war keines der Fahrzeuge mehr fahrbereit, so dass beide abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 165.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell